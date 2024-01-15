"Самый смертоносный" пилот F-16 назвал первые цели для западных истребителей в Украине

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, пояснил, какие первоочередные задачи будет иметь Украина, когда получит западные истребители. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Американский военный, участвовавший в войнах в Персидском заливе, в Косово и Ираке поделился своим видением тактики Украины в воздухе в случае наличия западных боевых самолетов. По словам Дэна Гемптона, Украина должна получить преимущество в воздушном пространстве и заблокировать российскую военную авиацию. Таким образом, первыми целями станут российские истребители.

"По моему мнению, вот с чего должны начать F-16. Это "вымести" с неба российские МиГи и Су. Когда это будет сделано, тогда все, что россияне смогут сделать, это забрасывать в воздушное пространство Украины крылатые ракеты и дешевые беспилотники", — объясняет Гемптоп и добавляет, что эти средства не будут хорошо работать, ведь Россия не сможет завести в воздушное пространство Украины свои самолеты и вертолеты.

Гемптона также спросили, могла ли Украина уже получить F-16 от союзников, или могли западные пилоты патрулировать украинское воздушное пространство. По словам Гемптона, Украина пока не использует F-16, ведь украинские пилоты проходят обучение, а среди американских пилотов, которые готовы защищать Украину не было никого нанято.

"Потому кто бы на них летал? Я знаю, что об этом ходили слухи. И россияне продолжают утверждать, что сбивают по четыре или шесть F-16 каждый день. Но россияне лгут. Никто им не верит", — утверждает Дэн Хэмптон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном блоггере Олеге Жданове, который рассказал, что западные танки попали в Украину без важных деталей.

Также "Комментарии" писали об украинском капитане, который объяснил, куда на самом деле нужно дойти ВСУ. По его словам, это не границы 1991 года.