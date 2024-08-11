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Slava Kot
Издание The Times назвало неожиданное вторжение на территорию России в районе Курской области самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского за время войны против РФ. Таким образом, Зеленский пытается перевернуть ситуацию в войне и посеять сомнения в окружении Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
The Times указывает, что украинские успехи в Черном море и атаки против российских сил в Крыму не привлекают внимание мира, а армия РФ постоянно продвигает на востоке Украины. Однако Зеленский пытается изменить нарратив, что Украина проигрывает войну.
Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк указывает, что в Кремле впервые с 1941 года наблюдают, как их собственные территории были захвачены другой странной, что шокирует общественность, а Москве может быть трудно справиться с таким эффектом.
Автор статьи отмечает, что Зеленский готов рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы получить преимущество в войне. Однако критики президента будут утверждать, что это злоупотребление как жизнью военных, так и тяжелым металлом, в котором Украина крайне нуждается на юге Донбасса. Кроме того, этот удар украинских войск не сможет переломить войну в военном плане, однако будет иметь шансы на политические изменения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин повторил ошибку Сталина, что позволило Украине получить шанс на успех в войне.
Также "Комментарии" писали, что в Германии заговорили о новых красных линиях после военной операции Украины в Курской области.
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Ігор
сегодня, 10:25
А вот і Біда почала тягнути ковдру на себе. Курська операція стала можливою саме всупереч рішенню корумпованого Упиря. В нього не було ще жодного розумного і корисного рішення яке б було вдалим. І раптом щось вийшло? Не кажучи що його мозок постійно старів як і він сам. Ще й порошок усугубляє.