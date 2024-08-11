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Самое рискованное решение Зеленского: изменит ли оно ход войны в Украине

Начать военную операцию в Курской области на территории России стало самым рискованным решением Зеленского на войне в Украине.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

Издание The Times назвало неожиданное вторжение на территорию России в районе Курской области самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского за время войны против РФ. Таким образом, Зеленский пытается перевернуть ситуацию в войне и посеять сомнения в окружении Путина.

Самое рискованное решение Зеленского: изменит ли оно ход войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

The Times указывает, что украинские успехи в Черном море и атаки против российских сил в Крыму не привлекают внимание мира, а армия РФ постоянно продвигает на востоке Украины. Однако Зеленский пытается изменить нарратив, что Украина проигрывает войну.

"Зеленский пытается найти способ остановить или вернуть вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор очень соответствует его стилю: смелый и рискованный", — отмечает издание.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк указывает, что в Кремле впервые с 1941 года наблюдают, как их собственные территории были захвачены другой странной, что шокирует общественность, а Москве может быть трудно справиться с таким эффектом.

Автор статьи отмечает, что Зеленский готов рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы получить преимущество в войне. Однако критики президента будут утверждать, что это злоупотребление как жизнью военных, так и тяжелым металлом, в котором Украина крайне нуждается на юге Донбасса. Кроме того, этот удар украинских войск не сможет переломить войну в военном плане, однако будет иметь шансы на политические изменения.

"Дальнейшее существование этого вторжения на территории России будет просто невыносимым для президента Путина. Политический успех сделки будет зависеть от того, как она сыграет на психологии Москвы; создает ли это настоящие сомнения в окружении Путина, что война действительно достойна того, чтобы цена ее постоянно росла. Первоначальная реакция Кремля состоит в том, чтобы выдать эту атаку только за "провокацию"; "теракт". Но даже для российских государственных СМИ это смотрится как война", — утверждает Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин повторил ошибку Сталина, что позволило Украине получить шанс на успех в войне.

Также "Комментарии" писали, что в Германии заговорили о новых красных линиях после военной операции Украины в Курской области.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/invading-russia-was-zelenskys-most-surprising-and-risky-decision-yet-6nbnfr7sn
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 10:25

А вот і Біда почала тягнути ковдру на себе. Курська операція стала можливою саме всупереч рішенню корумпованого Упиря. В нього не було ще жодного розумного і корисного рішення яке б було вдалим. І раптом щось вийшло? Не кажучи що його мозок постійно старів як і він сам. Ще й порошок усугубляє.


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