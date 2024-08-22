С каких направлений фронта Россия опрокидывает свои войска в Курскую область

Одна из возможных причин начала наступления на территорию России и боев в Курской области – попытка оттянуть часть армии РФ из линий фронта в Украине. Аналитический ресурс DeepState указал на возможные направления из которых Кремль может перебросить своих военных.



Переброска российских войск в Курскую область. Фото из открытых источников

Крынки. Украинские военные имели плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонщины, но сейчас нет смысла россиянам содержать там столько подразделений, поэтому враг перебрасывает силы на Курщину.

Роботино. В районе Роботиного россияне сосредоточили определенные силы, чтобы срезать "выступление" больше для информационной пропаганды, чем для стратегической ценности. Но сейчас этот район утратил свою активность, и Россия может перебросить войска в Курскую область.

Луганщина/восточные границы Харьковской области. Как указывает ресурс DeepState на этом направлении, россияне сосредоточили существенную концентрацию войск, как вблизи фронта, так и в глубине территорий РФ. Кроме того, этот район находится недалеко от Курской области, что позволяет оперативно перебрасывать войска. Это подтверждается тем, что бойцы 77 бригады сообщали об уменьшении интенсивности боев в районе Стельмаховки.





Из каких регионов Россия может перебросить свои войска в Курскую область

Северные границы Харьковщины/Белгород. Россия не выполнила поставленные задачи в этом регионе, однако она здесь сосредоточила мощную группировку своих войск. Это ближайший регион, откуда Кремль может перебрасывать свои силы.

"Покровск, Мирноград, Торецк – это сверхважные цели в том районе, которыми враг точно не будет жертвовать, учитывая то, что мы не можем стабилизировать там ситуацию. У врага там огромная концентрация сил, еще до начала событий на Курщине кацапы подтянули туда резервы, ведь начали получать успехи в продвижении, и даже если произойдет снятие какой-то бригады, вряд ли это очень сильно ощутится в процессе боев", — указывают аналитики DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что говорят военные о выводе российских войск из Украины для их передислокации в Курскую область.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли российская армия вытеснить украинские силы из Курской области.