С боеприпасами у Украины теперь должно быть все хорошо: в Чехии сделали обнадеживающее заявление

В ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы в рамках чешской инициативы. Как передает порта "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что в этом году Киев может получить значительное количество боеприпасов, поставки будут происходить непрерывно.

"К этому времени через различные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины", — отметил Липавский.

Глава чешского внешнеполитического ведомства добавил, что инициатива Праги поможет продолжить их поставки ВСУ.

Участие в ней принимают 20 стран, пять из них уже отправили деньги. За них Чехия может закупить боеприпасы у других государств, например, у Германии, Нидерландов, Дании, Португалии и Канады.

"Страны должны объявить, что соглашения, которые они оплачивают, выполнены, или же (объяснить – ред.), на каком этапе они находятся", — добавил министр.

Отметим, ранее чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось. Тогда же сообщалось, что первые снаряды начнут активно поступать в Украину в июне. По всей видимости, исходя из слов главы МИД Чехии, так оно и происходит.

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