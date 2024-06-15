С боеприпасами у Украины теперь должно быть все хорошо: в Чехии сделали обнадеживающее заявление

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Кравцев Сергей
В ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы в рамках чешской инициативы. Как передает порта "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Боеприпасы. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что в этом году Киев может получить значительное количество боеприпасов, поставки будут происходить непрерывно.
Глава чешского внешнеполитического ведомства добавил, что инициатива Праги поможет продолжить их поставки ВСУ.
Участие в ней принимают 20 стран, пять из них уже отправили деньги. За них Чехия может закупить боеприпасы у других государств, например, у Германии, Нидерландов, Дании, Португалии и Канады.
Отметим, ранее чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось. Тогда же сообщалось, что первые снаряды начнут активно поступать в Украину в июне. По всей видимости, исходя из слов главы МИД Чехии, так оно и происходит.
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