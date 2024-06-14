Цифра впечатляет: сколько миллионов артснарядов Ким Чен Ын отправил России

КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Как передает портал "Комментарии", об этом Шин Вон Сик заявил в интервью "Bloomberg News".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу" – заявил чиновник.

Он также сообщил, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину в нападении на Украину.

А в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей развернуть сеть спутников-шпионов, а также обычные вооружения, такие как танки и самолеты.

По сообщению южнокорейской газеты DongA Ilbo, Путин посетит Северную Корею уже на следующей неделе. Эта поездка станет его первым визитом с июля 2000 года и вызовет беспокойство со стороны США и их партнеров относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю в его нападении на Украину в обмен на помощь для поддержки режима Ким Чен Ына.

Издание пишет, что сейчас, когда Киев получает от своих американских и европейских партнеров оружие на миллиарды долларов, окно для прорыва России сужается, даже несмотря на то, что она продолжает бить ракетами и беспилотниками по украинским городам в целом и по энергетической инфраструктуре в частности.

Также Bloomberg News отмечает, что боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, вероятно, значительно превысили те, что были направлены США и Европейским Союзом Киеву. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, тогда как украинские военные были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, когда предоставление помощи было заблокировано в Конгрессе США.

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