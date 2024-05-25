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СМИ узнали, что могут готовить Россия и КНДР накануне выборов президента США

По информации NBC News, США все больеш обеспокоены усиление военного союза между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей
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Американские чиновники готовятся к тому, что Северная Корея может прибегнуть к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие накануне президентских выборов в США в октябре, возможно, из-за настояния главы России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на шесть высокопоставленных американских чиновников.

СМИ узнали, что могут готовить Россия и КНДР накануне выборов президента США

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного союза между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы не сомневаемся, что Северная Корея будет провоцировать в этом году. Вопрос лишь в том, насколько эскалационной она будет", – говорится в сообщении. 

Представители американской разведки обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, чтобы помочь избрать Трампа. Администрация Байдена имела напряженные отношения с Россией, которые совсем разрушились после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что в ближайшие недели Путин посетит Северную Корею для встречи с Кимом, и американские чиновники прогнозируют, что они заключат новое соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

Представители американской разведки считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на то, что Пхеньян отправляет России большое количество боеприпасов для войны в Украине, заявили высокопоставленные американские чиновники. Северная Корея предоставляет России больше вооружений, чем Европа предоставляет Украине, включая миллионы артиллерийских снарядов.

Чиновники также обеспокоены тем, что Россия может помочь Северной Корее сделать последние шаги, необходимые для спуска на воду ее первой подводной лодки, способной запустить ядерную ракету. 

В обмен на боеприпасы, которые она предоставляет Москве, Северная Корея хочет, чтобы Россия предоставила ей части баллистических ракет, самолеты, ракеты, бронетехнику и другие передовые технологии.

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Источник: https://www.nbcnews.com/news/investigations/are-russia-north-korea-planning-october-surprise-aids-trump-rcna153828
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