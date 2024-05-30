Боеприпасы с Чехии снова задерживаются: в чем проблема

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Кравцев Сергей
Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".
Снаряды. Фото: из открытых источников
Отмечается, что владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.
Однако, по его словам, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких странах, как Африка и Азия, недостаточно хороши, чтобы их можно было отправить на Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
Тем не менее, он подчеркнул, что чешская инициатива остается "на плаву" и что CSG обязуется доставить положенную часть поставок.
Стрнад добавил, что война в Украине способствует росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе нет свободных боеприпасов.
Он отметил что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы увеличиваем мощности". Даже в том маловероятном случае, если война в Украине закончится прямо сейчас, сказал он, "перед нами будет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО".
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