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Аж 20 стран согласилось и только 4 из них дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова в очередной раз призвала европейских партнёров не на словах, а реальными делами внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам для украинской армии. На данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет здание "Euractiv".

Аж 20 стран согласилось и только 4 из них дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины

Снаряды. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины присоединилось много стран. Хотя число стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, но лишь некоторые из них предоставили деньги.

"Средства поступают к нам постепенно. Мы не можем покупать боеприпасы в долг", — заявила глава чешского минобороны, указав на логистические и финансовые проблемы. 

Она уточнила, если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, Чехия не может приступить к закупкам. 

Яна Чернохова подчеркнула, это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги.

По ее словам, деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czechia-urges-allies-to-meet-commitments-fund-ammunition-for-ukraine/
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