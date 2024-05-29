Аж 20 стран согласилось и только 4 из них дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины

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Кравцев Сергей
Министр обороны Чехии Яна Чернохова в очередной раз призвала европейских партнёров не на словах, а реальными делами внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам для украинской армии. На данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет здание "Euractiv".
Снаряды. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины присоединилось много стран. Хотя число стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, но лишь некоторые из них предоставили деньги.
Она уточнила, если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, Чехия не может приступить к закупкам.
Яна Чернохова подчеркнула, это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги.
По ее словам, деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
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