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Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал совет жителям Крыма

Буданов рассказал, что нужно делать тем, кто натворил глупостей в Крыму и тем, кто ждет освобождения полуострова.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов предупредил, что Украина способна нанести удар по любым позициям в оккупированном Крыму. Также Буданов дал совет проживающим сейчас на украинском полуострове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал совет жителям Крыма

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Буданов утверждает, что украинские силы сегодня могут поразить любую часть незаконно аннексированного Крыма.


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"Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", – сообщил Буданов.

По словам руководителя ГУР, существуют различные сценарии освобождения полуострова, однако "без военных действий это невозможно". Поэтому Буданов дал совет людям, проживающим в Крыму.

"Наделавшие глупостей им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи", — говорит Буданов.

Среди пунктов, которые могут помочь Украине, Буданов называет сотрудничество с разведывательными органами, что обеспечит благоприятные условия для быстрого и наиболее бескровного освобождения Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные удачно атаковали российскую технику в Крыму, а ГУР показали запись уничтожения. Уничтоженной техникой оказался ценный зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Украинцы с начала войны уже уничтожили четвертую систему ЗРК С-400.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые мгновенно отреагировали на атаку российского самолета и выпустили ракету по россиянам. Таким образом, Главное управление разведки опровергло предыдущие сообщения Кремля, которые утверждали, что россияне уничтожили украинскую лодку в Черном море.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-krym-dosiazhnist/32562036.html
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