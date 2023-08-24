РПЦ официально признала "Новороссию"

Русская православная церковь официально признала аннексию Россией Южной Украины, назвав оккупированные Россией земли Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "Новороссией". Соответствующее заявление Московский патриархат сделал на своем официальном сайте. Об этом сообщают "Комментарии".

РПЦ признает "Новороссию"

Так, сегодня на сайте Московской патриархии появилось официальное сообщение — "Учреждена Патриаршая гуманитарная миссия в Новороссии", в которой говорится об "учреждении Патриаршей гуманитарной миссии на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей". Как сообщает официальный сайт РПЦ, по предложению московского патриарха Кирилла создан "постоянно действующий рабочий орган по организации гуманитарной работы...на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

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Кроме мирного населения, "гуманитарная миссия" будет оказывать помощь "раненным военнослужащим, особенно на территориях, ближайших к линии боевого соприкосновения".

Руководство "Патриаршей гуманитарной миссией" поручено епископу Верейскому Пантелеимону.

Правда, через несколько часов упоминание о "Новороссии" с сайта РПЦ исчезло и заголовок данной статьи обрел следующее звучание: "Учреждена Патриаршая гуманитарная миссия на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Тем временем, представитель России выступил против украинского языка. Представитель России в ООН Василий Небензя возмутился, услышав украинский язык, на котором говорил представитель Украины.

Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его ближайшее окружение, в том числе боевой командир ЧВК Уткин, погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

А в России стало известно о новой версии гибели Пригожина.





