logo

BTC/USD

26046.02

ETH/USD

1651.44

LTC/USD

64.45

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РПЦ официально признала "Новороссию"
commentss НОВОСТИ Все новости

РПЦ официально признала "Новороссию"

Московский патриархат избавляется от последних видимых остатков нейтралитета, заговорив терминами оккупанта

24 августа 2023, 23:38
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Русская православная церковь официально признала аннексию Россией Южной Украины, назвав оккупированные Россией земли Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "Новороссией". Соответствующее заявление Московский патриархат сделал на своем официальном сайте. Об этом сообщают "Комментарии".

РПЦ официально признала "Новороссию"

РПЦ признает "Новороссию"

Так, сегодня на сайте Московской патриархии появилось официальное сообщение — "Учреждена Патриаршая гуманитарная миссия в Новороссии", в которой говорится об "учреждении Патриаршей гуманитарной миссии на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей". Как сообщает официальный сайт РПЦ, по предложению московского патриарха Кирилла создан "постоянно действующий рабочий орган по организации гуманитарной работы...на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме мирного населения, "гуманитарная миссия" будет оказывать помощь "раненным военнослужащим, особенно на территориях, ближайших к линии боевого соприкосновения".

Руководство "Патриаршей гуманитарной миссией" поручено епископу Верейскому Пантелеимону.

Правда, через несколько часов упоминание о "Новороссии" с сайта РПЦ исчезло и заголовок данной статьи обрел следующее звучание: "Учреждена Патриаршая гуманитарная миссия на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Тем временем, представитель России выступил против украинского языка. Представитель России в ООН Василий Небензя возмутился, услышав украинский язык, на котором говорил представитель Украины. 

Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его ближайшее окружение, в том числе боевой командир ЧВК Уткин, погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

А в России стало известно о новой версии гибели Пригожина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!