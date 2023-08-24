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Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его ближайшее окружение, в том числе боевой командир ЧВК Уткин, погибли в авиакатастрофе в Тверской области

24 августа 2023, 20:57
Автор:
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Константин Куликов
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Спустя сутки после гибели в авиакатастрофе в Тверской области главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его окружения, Владимир Путин, которого подозревают в устранении своего соперника, прокомментировал гибель вагнеровцев. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина

Евгений Пригожин

Путин заявил, что знал основателя ЧВК "Вагнер" с начала 1990-х. По его словам, Пригожин был "человеком сложной судьбы" и совершил в жизни некоторые "серьезные ошибки", но при этом он "добивался и нужных результатов и для себя, и для общего дела".


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- Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, — заявил Путин о Пригожине, поднявшем против него военный мятеж 23-24 июня 2023 года. 

Расследование авиакатастрофы уже начато и "будет доведено до самого конца", пообещал Путин.

Напомним, что Пригожин провел в местах лишения свободы свыше 13 лет, за кражи и грабеж. В 90-х в Санкт-Петербурге открыл ресторан "Старая таможня", постоянным гостем которого был первый мэр города Анатолий Собчак. Именно он привел в политику Владимира Путина. Последний также стал завсегдатаем ресторанов Пригожина. После обретения таких связей Пригожин впоследствии стал поставщиком продуктов для российской армии. А потом лицом и одним из ведущих менеджеров частной военной компании "Вагнер", бойцы которой сражались за интересы путинской России в Сирии, Африке и Украине. В Украине ЧВК "Вагнер" стал более всего известен, как участник битвы за Бахмут, где, по словам Пригожина, Россия потеряла 20 тысяч убитыми.

Тем временем, стала известна реакция россиян на смерть Пригожина. Россияне не удивлены, что лидер вагнеровцев Евгений Пригожин мог быть убит. 

СМИ: Пригожин жив, он инсценировал свою смерть.

А экс-директор ЦРУ дал прогноз на будущее для группы "Вагнера". 



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