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Эксдиректор ЦРУ дал прогноз на будущее для группы "Вагнера"

Бывший глава ЦРУ рассказал, какое ожидает будущее ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что вагнеровцы находятся в опасности, а сама частная военная компания наверняка будет поглощена военными силами России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Эксдиректор ЦРУ дал прогноз на будущее для группы "Вагнера"

Эксдиректор ЦРУ Леон Панетта. Фото из открытых источников

По мнению Панетта, после смерти руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российское руководство будет пытаться взять под свой контроль наемников из группы "Вагнера".


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"Я думаю, что они будут очень обеспокоены тем, чтобы позволить этим ребятам продолжать действовать самостоятельно. Поэтому я не удивлюсь, если они утвердят контроль над группой "Вагнера" в Африке, Азии и где бы они ни были", — говорит экс-директор Леон Панетта.

Бывший агент американской разведки также считает, что после гибели Пригожина, каждый вагнеровец теперь может быть на прицеле у Путина.

"Если на это пошло, я считаю, что те, кто в ЧВК "Вагнер", также должны беспокоиться за свою жизнь", — сказал Панетта.

Напомним, что вечером 23 августа, ровно через два месяца после мятежа вагнеровцев, погиб их лидер Евгений Пригожин. Он и еще девять человек находились на самолете, подвергшемся авиакатастрофе. В настоящее время точная причина падения самолета неизвестна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден прокомментировал смерть Пригожина, напомнив о предупреждении.

Также "Комментарии" писали, что руководство ЧВК "Вагнер" намерено обратиться к своим подчиненным и сторонникам, в связи с сообщениями о смерти основателя частной военной кампании Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-23-23/index.html
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