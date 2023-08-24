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Пригожин жив, он инсценировал свою смерть, - СМИ

По мнению грузинской исследовательницы, на инсценировку главарь ЧВК мог пойти, чтобы оставаться в тени

сегодня, 16:37
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Кравцев Сергей
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Главарь и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может быть сейчас живее всех живых, ведь он мог инсценировать свою гибель, зная, что он уже не жилец, ведь его ждет неминуемая расправа. Как передает портал "Комментарии", такое предположение высказала грузинская исследовательница, научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Натия Сескурия в интервью для "Express.co.uk".

Пригожин жив, он инсценировал свою смерть, - СМИ

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Исследовательница допустила, что Пригожин может и дальше руководить ЧВК "Вагнера", но на расстоянии, нигде публично не засвечиваясь. 


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"Существует вероятность, что это было сделано для того, чтобы Пригожин мог действовать незаметно… Все это мог инсценировать сам Пригожиным, чтобы исчезнуть", — допустила Натия Сескурия.

Главной причиной, по которой главарь ЧВК мог решиться на инсценировку смерти, Сескурия назвала осознание им того, что он подписал себе смертный приговор, организовав поход на Москву: "Пути назад не было, у него не было возможности вернуть доверие Путина и вести дела как обычно".

Потому Пригожин вполне мог выбраться из ситуации таким образом, чтобы остаться в живых, считает эксперт.

Отметим, уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1805593/yevgeny-prigozhin-staged-death-putin-spt
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