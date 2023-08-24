Представитель России выступил против украинского языка

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возмутился, что во время своего выступления бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба использовал родной украинский язык. Об этом сообщают "Комментарии".

Представитель РФ в ООН Василий Небензя

Вслед за этим Небензя, обращаясь к американскому ведущему заседания, заявил, что украинский не является рабочим языком ООН и Кулебе следовало пользоваться русским или английским языками, или обеспечить перевод. По словам Небензи, он и его коллеги были вынуждены слушать 15 минут непонятную им речь. Впрочем, вероятно, Небензя немного слукавил, так как он попытался заговорить на украинском. Не очень удачно, но из его уст все же зазвучала печально известная "азировка", ужасное звучание которой известно многим украинцам.

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- Выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН. Но в таком случае выступающий самостоятельно обеспечивает перевод на один из официальных языков ООН. Это сделано не было. в итоге члены Совета безопасности потратили 15 минут на заслушивание речи, которую никто, кроме тех кто говорит по-украински и по-русски, не понимал, — заявил возмущенно Небензя.

Напомним, что 24 августа Совбез ООН проводил заседание по Украине по запросу США и Албании. Одной из обсуждаемых тем стала проблема защиты украинских детей в условиях путинской агрессии. Руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба накануне заявил, что намерен "говорить от имени детей, пострадавших от последствий российской агрессии, весь мир должен услышать историю тех, у кого украли детство, кого сегодня используют как оружие".

Как отметила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон и дальше будет подчеркивать "разрушительные последствия неспровоцированного полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в том числе на заседании 24 августа, на котором будет обсуждаться защита гражданского населения, включая детей".

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