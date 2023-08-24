Елена Зеленская в День Независимости появилась в необычной вышиванке украинского бренда (ФОТО)

24 августа 2023 года в украинской столице прошли торжественные мероприятия по случаю Праздника Независимости Украины. Жена президента Елена Зеленская была на торжествах одета в изящную вышитую блузку.

Елена Зеленская. Фото: Ян Доброносов

Как сообщает Офис президента, в столице прошла "Молитва за Украину", на Софиевской площади выступал Владимир Зеленский. В числе зрителей и первая леди Елена Зеленская.

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Для праздничного выхода она выбрала черные штаны-палаццо, черный ремень и была одета в белоснежную вышитую блузку. В орнаменте одежды можно разглядеть трезубец. Дополнили образ первой леди голубые туфли, нежная нить жемчужин на шее, золотые серьги-крестики, черные солнцезащитные очки.

Как сообщает Телеграмм-канал "Культурная прачечная", первая леди была в эксклюзивной вышиванке украинского бренда Gunia Project. Блузка ручной работы за основу орнамента выбирали полотенца Сумщины.

К слову, Зеленская умеет стильно носить национальную одежду. Вчера, в День флага 23 августа она была в эффектно вышитой рубашке от украинского бренда. Кстати, во время визита в Данию, Елена украсила свою одежду необычной брошью, копией того же "петуха" из Бородянки.









Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что первая леди Украины в очередной раз поразила стилем на церемонии коронации Чарльза ІІІ. Там, Зеленскую приветливо встретил премьер Британии и его супруга Риши Сунака Акшата Мурти. Для первого дня пребывания в Лондоне и публичных встреч Елена Зеленская выбрала стильный, сдержанный костюм в темно-синем оттенке: блейзер – удлиненный, а брюки – прямые классические, со складками-стрелками. Дополнила образ первой леди Украины черными туфлями на каблуке. Из аксессуаров она выбрала – не слишком выразительные серьги, среднего размера.