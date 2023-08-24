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Шокирующие цифры от ООН: сколько людей погибло во время войны в Украине

В ООН назвали оценочное количество погибших во время войны в Украине, не уточняя деталей

сегодня, 19:03
Автор:
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Константин Куликов
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По оценкам ООН, общее число погибших с начала войны в Украине может достигать полумиллиона, заявила заместитель генсека организации Розмари ДиКарло. Об этом сообщают "Комментарии".

Шокирующие цифры от ООН: сколько людей погибло во время войны в Украине

Зал заседаний Совета безопасности ООН

При этом она не уточняла озвученные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и комбатантам. Но она отметила, что убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц, среди них 545 детей.


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"В действительности, цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона", — сказала она.

Ранее американское издание The New York Times, ссылаясь на оценки чиновников Белого дома, заявило, что в ходе широкомасштабного вторжения в Украину погибло полмиллиона военных. В это число входят убитые и раненые российские и украинские военные, без учета жертв среди мирного населения. При этом потери российских военных в администрации США оценивают в примерно 120 тысяч погибших и около 170 тысяч раненых. ВСУ лишились до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными. При этом издание подчеркивает, что это — оценки, а не подтвержденные данные.

Напомним, что сегодня проходит заседание Совета безопасности ООН, посвященное Дню независимости Украины. 

Тем временем, США вводят новые санкции против похитителей украинских детей.

Глава ВР Стефанчук дал прогноз, когда Украину пригласят в НАТО.

А в Минобороны рассказали, продолжает ли Украина продвижение на южном фронте. Анна Маляр, говоря о ситуации на южном фронте, заявила, что ВСУ продвигаются, враг — нет.



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сегодня, 19:36

Ще будуть 2 мільйони снарядів на рік і звільнення територій вогняним валом. Потім репресії та чистки і боротьба з партизанами. Все буде спочатку Маріуполь, далі Палестина. Юдеї жалю не знають, їм байдуже кому зло робити. Навіть і Христа розіп'яти.


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