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Россию изгнали из европейской институции

На этот раз – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову

сегодня, 18:00
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Автор:

Константин Куликов

Омбудсмена РФ Татьяну Москалькову исключили из членов ENNHRI – Европейской сети национальных институций по правам человека. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Россию изгнали из европейской институции

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова

"Это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов, — сообщает украинский Координационный штаб. — Основанием проведения голосования стало то, что омбудсмен РФ осуществляла свою деятельность неприемлемым способом и вопреки целям, определенным Уставом ENNHRI".


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Как рассказывают украинские участники Европейской сети, во время своего выступления омбудсмен Российской Федерации заявила о выходе из Европейской сети национальных институций по правам человека, наверняка предвкушая негативный результат голосования для себя. Также она использовала нарративы российской пропаганды о "биолабораториях США в Украине" и вспоминала о нарушениях прав человека во Франции во время протестов, что слышать от представителя страны-агрессорки было очень странно.

"Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с их стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россия совершает геноцид нашего народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права, поэтому и должна быть исключена из всех международных организаций. Мир видит правду и делает выводы", — говорят в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

По мнению украинских представителей Европейской сети национальных институций по правам человека, российский институт Уполномоченного по правам человека "не соответствует цели существования институции по правам человека в целом" и "использует европейские платформы для выражения политических лозунгов по российской пропаганды".

Между тем, оккупанты намекнули, что вскоре в Крыму может стать опасно.

Россияне усилили минирование под Энергодаром.

А НАТО продолжает строить логистические центры на восточных границах ЕС.



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