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Российскую армию переодевают в "натовский" камуфляж: где пошили форму

Новая полевая внесезонная форма армии РФ повторяет цвета натовского "мультикама"

сегодня, 15:47
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Автор:

Константин Куликов

Минобороны РФ принято "на вооружение" российской армии и выдаёт в войска новый комплект полевой военной формы. Причем она повторяет в расцветку НАТОвского мультикама. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

Российскую армию переодевают в "натовский" камуфляж: где пошили форму

Новая российская форма пошита во Вьетнаме

"Вторая армия мира" оказалась неспособна освоить ни свой вариант камуфляжа, ни сама пошить форму — российский мультикам полностью шьётся во Вьетнаме! Россияне, как обычно, на словах хвастаясь своим особым путём, на деле украли очередное западное изобретение, а работают вместо россиян вьетнамцы. Технологический уровень современной России, — написал журналист Юрий Бутусов.


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По сообщениям российских каналов, войска РФ на Донбассе уже получают такие комплекты. На этикетке написано "100-процентный полиамид". Пока российская армия еще носит так называемый "болотный" цифровой камуфляж, который, как отмечает журналист, отличается скверным качеством ткани, фурнитуры и пошива.

"Российские военные после пары месяцев носки выглядят в своей форме как бомжи, и, очевидно, Минобороны РФ решило, как обычно, собезьяннничать решение на ненавистном Западе", — также написал Юрий Бутусов.

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