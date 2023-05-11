Российскую армию переодевают в "натовский" камуфляж: где пошили форму

Минобороны РФ принято "на вооружение" российской армии и выдаёт в войска новый комплект полевой военной формы. Причем она повторяет в расцветку НАТОвского мультикама. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

Новая российская форма пошита во Вьетнаме

"Вторая армия мира" оказалась неспособна освоить ни свой вариант камуфляжа, ни сама пошить форму — российский мультикам полностью шьётся во Вьетнаме! Россияне, как обычно, на словах хвастаясь своим особым путём, на деле украли очередное западное изобретение, а работают вместо россиян вьетнамцы. Технологический уровень современной России, — написал журналист Юрий Бутусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По сообщениям российских каналов, войска РФ на Донбассе уже получают такие комплекты. На этикетке написано "100-процентный полиамид". Пока российская армия еще носит так называемый "болотный" цифровой камуфляж, который, как отмечает журналист, отличается скверным качеством ткани, фурнитуры и пошива.

"Российские военные после пары месяцев носки выглядят в своей форме как бомжи, и, очевидно, Минобороны РФ решило, как обычно, собезьяннничать решение на ненавистном Западе", — также написал Юрий Бутусов.

Тем временем, Зеленский объяснил, почему потери в войне против РФ и дальше не будут разглашать.

Швейцария назвала сумму активов Центрального банка России, которую хранит у себя.

А В Украине рассказали, почему исчез Залужный. По мнению Романа Свитана, "исчезновение" Залужного, о котором успели раструбить российские средства массовой информации, связано с необходимостью руководить начавшимся контрнаступлением.



