Зеленский объяснил, почему потери в войне против РФ и дальше не будут разглашать

Военно-политическое руководство Украины приняло решение не делиться информацией о потерях и планирует и дальше следовать ему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава украинского государства во время интервью BBC. Президент подчеркнул, что есть определенная информация, которой украинская власть "не делится".

Потери ВСУ. Фото: из открытых источников

"Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры", — заявил Владимир Зеленский.

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По его словам, Украине "не все равно", сколько людей получили ранения, а сколько – погибли.

Также, подчеркнул президент, украинские власти знают количество пленных Россией украинцев.

"Мы понимаем, сколько тех людей, которых сейчас с нами нет. Есть соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению", — уточнил глава государства.

Стоит отметить, власти Украины не называют точного количества погибших и раненых в войне с Россией военных. Время от времени от иностранных разведок и СМИ звучат определенные предположения по этому поводу, однако ни одну из этих цифр в Украине официально не подтверждали.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Евгений Пригожин заявил, что не верит Владимиру Зеленскому, потому как контрнаступление Украины уже идет полным ходом.



