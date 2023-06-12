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Российский военный, бежавший в Литву, рассказал о состоянии армии РФ

Лейтенант армии РФ рассказал о состоянии российской армии и отношении военных к сообщениям из Кремля.

сегодня, 12:55
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Автор:

Slava Kot

26-летний лейтенант Дмитрий Мишов сбежал из российской армии в Литву. Теперь он дал интервью, где рассказал о русской армии и как ему удалось скрыться с территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Российский военный, бежавший в Литву, рассказал о состоянии армии РФ

Российский солдат Дмитрий Мишов. Фото из открытых источников

Российский военный утверждает, что не воевал на Украине, однако BBC не может подтвердить слова Дмитрия Мишова. Штурман ударного вертолета рассказал, что с момента вторжения его отправили в Белоруссию, где он перевозил военные грузы. Однако впоследствии его перевели на базу в Псковской области.


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Когда в январе 2023 года Мишову сообщили, что его отправят в командировку, солдат понял, что может оказаться на войне в Украине. Российский лейтенант совершил попытку самоубийства, чтобы его устранили из армии, однако этого не произошло, поэтому он решил бежать в Литву.

Военный РФ рассказал, что в российской армии неоднозначны настроения о войне в Украине. По словам Мишова, есть те, кто поддерживает войну и те, кто против нее. Несмотря на разные настроения, российский лейтенант утверждает, что большинство военной армии РФ не верят в официальную позицию Кремля по поводу причин войны, связанных с защитой России.

Мишов указывает на подавленное моральное состояние российской армии из-за малой зарплаты. По его словам, офицерам ВВС РФ выплачивают около тысячи долларов, а в объявлениях для новобранцев указана сумма в 2,5 тыс. долларов.

Кроме того, российские военные не верят официальным сообщениям Кремля о ситуации на фронте, ведь Москва заявляет о низких потерях и положительной ситуации.

"В военных никто не верит властям. Они видят, что происходит на самом деле. Это не какие-то гражданские перед телевизором. Военные не верят официальным сообщениям, потому что они просто не соответствуют действительности", — заявил Мишов.

Российский солдат указывает, что, несмотря на достаточное количество военной техники, однако в РФ существует дефицит персонала.

"Сейчас они могут заменить вертолеты, но пилотов не хватает", — говорит Дмитрий Мишов и добавляет, что вероятно за один год войны в Украине Россия понесла потери как за десять лет во время войны в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти готовят провокации к празднованию Дня России

Также "Комментарии" писал об увольнении населенного пункта в Донецкой области.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-65867990
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