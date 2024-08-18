Российский террорист заявил, что раскрыл план Украины в Курской области

Российский террорист, военный преступник и бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин заявил, что военная операция Украины в Курской области является отвлекающим маневром. По его словам, от Украины следует ожидать другой, главного удара по российской армии.



Игорь Гиркин отреагировал на бои в Курской области. Фото из открытых источников

Осужденный за экстремистские сообщения в России, Игорь Гиркин написал из тюрьмы письмо своей жене Мирославе Регинской, в котором указал, что внимательно следит за ситуацией на фронте. По словам российского террориста, Украина начала военную операцию в Курской области РФ, чтобы отвлечь российскую армию от главного удара – по Крыму.

"О ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар укров в Курской области был отвлекающим. Следует ожидать другого — главного, в котором они привлекают основные свои резервы и авиацию (F-16). Скорее всего, в Крымском направлении", — заявил Гиркин.

Украина 6 августа порвала российскую границу и начала военную операцию в Курской области. Украинским военным удалось захватить сотни российских военных в плен, а также взять под свой контроль десятки населенных пунктов РФ. В Украине целью боев в Курской области называют защиту украинского населения из-за постоянных обстрелов россиянами Сумской области. Аналитики указывают, что таким образом Украина может заставить Россию забрать часть своих войск с фронта в Украине для отражения атаки в Курской области.

Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков – российский террорист, военный преступник, принимавший участие в диверсиях в Крыму и востоке Украины в 2014 году. В Украине возбуждено против Гиркина несколько уголовных дел: умышленное убийство, диверсия, совершение действий в ущерб суверенитету, терроризм. Нидерланды в 2019 году объявили Гиркина в международный розыск из-за его причастности к сбитию самолета MH-17. В 2024 году был осужден на 4 года колоний за два сообщения в телеграмм-канале, которые в России сочли экстремистскими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко считает украинское наступление на Курскую область попыткой Украины спровоцировать Россию на ядерный удар.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия готова "отдать" Украине 45 км Курской области.