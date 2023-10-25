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Российский танк уничтожен ракетой: мощный двойной взрыв (ВИДЕО)

Украинские военные уничтожили российский танк, который дважды мощно взорвался.

25 октября 2023, 15:42
Автор:
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Slava Kot
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В соцсети опубликовали новое видео боевых действий в Украине. На записи видно, как мощно взрывается российский танк, после того, как в него попали украинские военные противотанковой управляемой ракетой.

Российский танк уничтожен ракетой: мощный двойной взрыв (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили российский танк. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сети публиковались тысячи видео, как украинские военные уничтожают российские танки. Однако на этот раз на видео можно заметить уникальное явление, а именно двойной взрыв российского танка.


На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожает российский танк Т-64 вблизи Марьинки Донецкой области. Украинские силы ударили по российскому танку противотанковой управляемой ракетой, после чего можно заметить характерный мощный взрыв. Однако дальше можно наблюдать еще один взрыв.

Танковая башня после первого взрыва поднимается на несколько метров вверх, а затем снова падает на танк, что приводит к новому взрыву. Посмотреть видео уничтожения российского танка украинскими солдатами можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны опубликовало видео танковой дуэли между украинским и российским танком. Она происходит на расстоянии нескольких метров. 

Также "Комментарии" писал о самых удивительных танках в истории. За более чем 100 лет существования танков, военные инженеры придумали разные типы тяжелого вооружения и модификаций танков. В частности, в СССР был создан летающий танк. Кроме того, на один из танков установили турбину от истребителя. В то время как в США разработали танк с огромными колесами, целью которого было расчищать участок впереди от противотанковых мин.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1717108905333923948
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