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Российский самолет атаковал украинские позиции в Черном море: военные мгновенно отреагировали и ударили по врагу

Украинские военные мгновенно отреагировали на атаку российского самолета и выпустили ракету по россиянам. Видео обнародовало Главное управление разведки.

сегодня, 16:06
Автор:
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Slava Kot
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Российский самолет пролетал вблизи острова Змеиный и выпустил ракету по украинским военным судам. Украинские военные мгновенно отреагировали и нанесли ответный удар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Российский самолет атаковал украинские позиции в Черном море: военные мгновенно отреагировали и ударили по врагу

Российский военный самолет. Фото из открытых источников

В ГУР отреагировали на российский фейк о якобы уничтожении украинского военного судна в Черном море и показали видео с места событий. Оказывается, что российский самолет атаковал украинские позиции вблизи острова Змеиный, в районе "вышек Бойко".


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Россияне запустили ракету по украинскому катеру, однако не попали и ракета пошла ко дну Черного моря, где до сих пор находится крейсер "Москва". Военные Украины отреагировали на российское нападение.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету окупантов", — сообщает ГУР.

Далее украинская разведка указывает, что ракета повредила российский самолет, который покинул эту территорию и отправился в ближайший аэропорт. Просмотреть видео от ГУР с атакой российского самолета и ответом Украины можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные удачно атаковали российскую технику в Крыму и показали запись уничтожения с большим взрывом. 

Также "Комментарии" писали об украинском дроне, который атаковал российский аэродром и полностью уничтожил российский ядерный бомбардировщик. Согласно сообщениям СМИ, это впервые украинские военные смогли уничтожить такой бомбардировщик россиян. После этой атаки россияне переместили свои самолеты как можно дальше от украинской границы.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/syly-bezpeky-i-oborony-ukrainy-zavdaly-udaru-po-vorozhomu-litaku-v-chornomu-mori.html
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