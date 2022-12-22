Российский посол угрожает украинским военным после выступления Зеленского

Президент Украины совершил свой первый визит за границу в США с начала полномасштабного вторжения России. В Соединенных Штатах Зеленский договорился о получении оружия для защиты украинских территорий. На это отреагировал посол РФ в США Анатолий Антонов, пригрозивший Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил в Конгресс и США и встретился с американским президентом Джо Байденом, который анонсировал обучение украинских военных, передачу современных противовоздушных систем обороны Patriot и выделение дополнительных 1,8 млрд долларов для Украины.

Такие действия вызвали негативную реакцию российского посла в США Анатолия Антонова, оказавшуюся первой официальной со стороны РФ . Россиянин заявил, что такие действия США "неуклонно ведут к эскалации" в будущем, которые "невозможно даже вообразить".

Кроме этих слов, российский дипломат пригрозил украинским военным, которые со временем будут использовать ПВО Patriot против ракет РФ.

"Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать личный состав, обслуживающий эти комплексы на территории Украины", – сказал Анатолий Антонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции американских конгрессменов на выступление президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который одним жестом разрушил операцию Кремля, посетив фронтовой город Бахмут. ISW утверждает, что таким образом президент Украины подрывает постоянные действия властей РФ, имеющих целью показать Путина активным участником войны.

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