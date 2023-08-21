Российский посол отреагировал на поставки истребителей F-16 в Украину

Посол России в Дании Владимир Барбин считает, что решение Дании отправить в Украину истребители F-16 приведут к увеличению эскалации в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Российский посол Владимир Барбин. Фото из открытых источников

20 августа премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна отправит истребители в Украину. На следующий день премьерка Дании Мэтте Фредериксен во время визита Владимира Зеленского на военную базу также известила, что ее страна передаст истребители.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На такое сообщение отреагировал российский посол в Дании Владимир Барбин.

"Тот факт, что Дания сейчас решила подарить Украине самолеты F-16, приводит к эскалации конфликта", – сказал Барбин.

Российский политик утверждает, что таким образом Дания лишает Украину иного выбора и оставляет только военное противостояние с РФ.

Напомним, что министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен указал на несколько условий, которые нужно соблюдать Украине при использовании истребителей. Одно из главных условий это не использовать боевые самолеты вне территории Украины, то есть не атаковать Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько Украине нужно истребителей. По словам спикера ПС Юрия Игната Украина должна иметь 128 западных самолетов для смены авиационного парка.

Также "Комментарии" писали о военном аналитике Королевского оборонного колледжа Дании Андерсе Нильсене, который рассказал, сколько, по его мнению, нужно истребителям для Украины. Военный эксперт также спрогнозировал количество самолетов, полученных Украиной в ближайшие годы от западных партнеров.