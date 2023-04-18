Российским воякам на фронт отправили иконки с Путиным (фото)

Российские мобилизованные получили к Пасхе необычные "подарки". Им на фронт отправили иконки с изображением российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии, со ссылкой на российских активистов в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Известно, что "подарки" посылала кремлевская партия "Единая Россия". Их получили мобилизованные, которые находятся Запорожской области. На опубликованных в сети кадрах российские оккупанты распаковывают коробку от волонтеров. Кроме продуктов, в коробке также были свертки с надписью для "мольбы". В них лежали иконы с изображением диктатора Путина.

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Однако не все российские мобилизованные оценили такой подход, некоторые из них оказались недовольны такими "пасхальными подарками".

"Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полный п*здец", — отметил в сети один из мобилизованных.

Отметим, сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

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