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Российским воякам на фронт отправили иконки с Путиным (фото)

Не все мобилизованные оказались довольны таким подарком

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские мобилизованные получили к Пасхе необычные "подарки". Им на фронт отправили иконки с изображением российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии, со ссылкой на российских активистов в Twitter.

Российским воякам на фронт отправили иконки с Путиным (фото)

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Известно, что "подарки" посылала кремлевская партия "Единая Россия". Их получили мобилизованные, которые находятся Запорожской области. На опубликованных в сети кадрах российские оккупанты распаковывают коробку от волонтеров. Кроме продуктов, в коробке также были свертки с надписью для "мольбы". В них лежали иконы с изображением диктатора Путина.


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Однако не все российские мобилизованные оценили такой подход, некоторые из них оказались недовольны такими "пасхальными подарками".

"Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полный п*здец", — отметил в сети один из мобилизованных.

Отметим, сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

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Российским воякам на фронт отправили иконки с Путиным (фото) - фото 2



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Источник: https://twitter.com/perm36_6/status/1647924598791458816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1647924598791458816%7Ctwgr%5Ef513d38d3cfe617a47fa16b512fbd3be7a13160d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-lates
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