Российским подразделениям запретили использовать артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, изготовленные в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Артиллерийские снаряды. Фото из открытых источников

По информации подпольных группировок от Центра национального сопротивления, артиллерийские боеприпасы, получившие российские подразделения оперативной группы Брянск, оказались некачественными. При использовании они взрывались в стволе оружия. Таким образом, Министерство обороны РФ запретило этому подразделению использовать боеприпасы, которые были изготовлены в 2023 году.

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Вероятная причина бракованных боеприпасов – это масштабная коррупционная схема среди высших представителей российского Министерства обороны. Как отмечает Центр национального сопротивления, следственные органы ФСБ и военная контрразведка РФ начала расследование по этому делу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры устроили бунт и убили своих инструкторов. Центр национального сопротивления выяснил, что группа мобилизованных россиян, ранее отбывавших сроки в колониях, дезертировали. Оказалось, что во время бегства они убили трех инструкторов-контрактников, забрали у них оружие и автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Также "Комментарии" писал о возвращении России в сталинскую практику заградительных отрядов. Украинские военные сняли на видео инцидент, когда семь российских военных сбегают с позиций в тыл, однако им на встречу выходят трое бойцов из заградительных отрядов, которые убивают всех солдат российской армии.



