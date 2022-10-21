Российских военных поймали с поличным. Они снова воруют (ВИДЕО)

С начала полномасштабного вторжения в Украину СМИ неоднократно публиковали фото и видео материалы, где видно, что российские военные выносят бытовую технику из домов обычных жителей. Депутат ВР Украины Алексей Гончаренко опубликовал на своей странице в Telegram видео, на котором видно, что россияне воруют стиральную машину.



Российских военных поймали с поличным. Фото из открытых источников

То, что Путин называет "военной операцией", часто для обычных российских военных является шансом на получение новой техники. Начиная с 24 февраля россиян постоянно обвиняют в воровстве и грабежах заброшенных домов.

Пользователи сети высмеивают русских кафиров, которые пытаются украсть себе унитазы, стиральные машинки или собачьи будки. То, что в большинстве мира является нормальным явлением, для военных РФ является признаком роскоши и богатства, ведь россияне не могут купить себе даже стиральную машину.

Иностранцы не верят в такую абсурдность ситуации. Но доказательства неоспоримы. Одно из таких преступлений удалось зафиксировать беспилотнику на видео. На нем отчетливо видно, как двое россиян выносят из дома стиральную машинку.

Посмотреть видео с воровством российских военных можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал о российском военном, который в начале полномасштабного вторжения попал в украинский плен. На видео он бранился на Путина. Через некоторое время военнопленный бурят обменяли на украинцев. А 18 октября стало известно, что именно этот россиянин снова пошел воевать в Украину, где и погиб.

Также "Комментарии" сообщали слова уволенных жителей оккупированных территорий о том, что российские военные воровали вилки, ножи и даже обувь пожилых людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!