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Российских студентов отправят восстанавливать Мариуполь

В феврале-мае 2022 его атаковали и разрушили вооруженные силы РФ

сегодня, 19:40
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Автор:

Константин Куликов

Более 2,5 тысяч российских студентов отправят восстанавливать железные дороги Байкало-Амурской магистрали. Еще более тысячи студентов будут направлены этим летом участвовать в восстановлении оккупированного Россией Мариуполя. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Российских студентов отправят восстанавливать Мариуполь

Разрушенный Россией Мариуполь

Всего, по словам Голиковой, в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тысяч человек. Как передает "Сибирь.Реалии", российская вице-премьер заявила, что студенты РФ уже поучаствовали в восстановлении мемориального комплекса "Саур-Могила" в так называемой "ДНР", а в оккупированной Луганской области российские студенты участвуют "в медицинских и гуманитарных миссиях".


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Внутри России студентов также трудоустраивают на предприятия оборонно-промышленного комплекса. По утверждению Голиковой, в этом году более 35 тысяч студентов по всей стране будут бесплатно осваивать программы профессионального обучения по рабочим специальностям, что даст им возможность работать работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и многих других крупных компаний.

Напомним, что бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала вторжения российских войск на Украину. 2 марта находившиеся в Мариуполе украинские войска оказались в окружении и началась блокада города. 13 апреля заблокированная на металлургическом комбинате имени Ильича 36-я бригада морской пехоты ВСУ совершила попытку прорыва, в результате чего часть бойцов вышла на территорию промышленного комплекса "Азовсталь" (объединившись там с военными из полка "Азов"), а часть — попала в плен.

Блокада Мариуполя вызвала гуманитарную катастрофу, оставив тысячи людей без дома, доступа к электроэнергии, воде и отоплению — глава Международного Комитета Красного Креста назвал масштабы страданий жителей Мариуполя безмерными. 350 тысяч человек вынужденно покинули Мариуполь, в котором до войны жили около 450 тысяч человек. На 16 июня ООН подтвердила гибель 1348 мирных граждан, в том числе 70 детей, в ходе боевых действий в Мариуполе, реальное число погибших мирных жителей исчисляется тысячами. Более двух тысяч украинских солдат взяты в плен. Жители ограничены в свободе выезда и возвращения в Мариуполь.

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