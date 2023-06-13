Российских студентов отправят восстанавливать Мариуполь

Более 2,5 тысяч российских студентов отправят восстанавливать железные дороги Байкало-Амурской магистрали. Еще более тысячи студентов будут направлены этим летом участвовать в восстановлении оккупированного Россией Мариуполя. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Разрушенный Россией Мариуполь

Всего, по словам Голиковой, в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тысяч человек. Как передает "Сибирь.Реалии", российская вице-премьер заявила, что студенты РФ уже поучаствовали в восстановлении мемориального комплекса "Саур-Могила" в так называемой "ДНР", а в оккупированной Луганской области российские студенты участвуют "в медицинских и гуманитарных миссиях".

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Внутри России студентов также трудоустраивают на предприятия оборонно-промышленного комплекса. По утверждению Голиковой, в этом году более 35 тысяч студентов по всей стране будут бесплатно осваивать программы профессионального обучения по рабочим специальностям, что даст им возможность работать работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и многих других крупных компаний.

Напомним, что бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала вторжения российских войск на Украину. 2 марта находившиеся в Мариуполе украинские войска оказались в окружении и началась блокада города. 13 апреля заблокированная на металлургическом комбинате имени Ильича 36-я бригада морской пехоты ВСУ совершила попытку прорыва, в результате чего часть бойцов вышла на территорию промышленного комплекса "Азовсталь" (объединившись там с военными из полка "Азов"), а часть — попала в плен.

Блокада Мариуполя вызвала гуманитарную катастрофу, оставив тысячи людей без дома, доступа к электроэнергии, воде и отоплению — глава Международного Комитета Красного Креста назвал масштабы страданий жителей Мариуполя безмерными. 350 тысяч человек вынужденно покинули Мариуполь, в котором до войны жили около 450 тысяч человек. На 16 июня ООН подтвердила гибель 1348 мирных граждан, в том числе 70 детей, в ходе боевых действий в Мариуполе, реальное число погибших мирных жителей исчисляется тысячами. Более двух тысяч украинских солдат взяты в плен. Жители ограничены в свободе выезда и возвращения в Мариуполь.

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