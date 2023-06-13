Стрелков-Гиркин прогнозирует отступление россиян и два новых удара Украины

Стрелков-Гиркин, воевавший против Украины в 2014 году, сейчас когда сдержанно, когда активно критикует Кремль за недостаточно жесткую, по мнению рашиста, антиукраинскую позицию. В своей недавней публикации Гиркин поделился прогнозом об итогах украинского контрнаступления и вероятном течении летней кампании 2023 года. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков-Гиркин

По его мнению, Россия будет вынуждена оставить так называемый Времевский выступ.

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"До конца июня предполагаю: продолжение атак противника против т.н. Времевского выступа, — пишет рашист Гиркин. — С высокой вероятностью выступ по итогам боёв будет нашими войсками оставлен, наши части отойдут на позиции "Линии Фаберже" или сумеют закрепиться севернее её, на чем в этом районе наступление противника будет приостановлено; противник будет настойчиво атаковать также на фронте в направлении Орехов-Мелитополь, где пока у него не имелось никаких успехов. Расчет будет делаться на "растаскивание" наших резервов и запасов боеприпасов на два "активных" участка (не считая других фронтов), а также в надежде на то, что удастся все-таки "продавить" фронт с учетом успехов на других участках".



При этом он ожидает, что боевые действия на Белгородщине станут обыденностью, а Украина нанесет еще два дополнительных удара — в направлении Курской и Брянской областей.

"Белгородский фронт будет все более и более превращаться в "обычный", к концу лета "регулярные" боевые действия будут вестись по всей линии т.н. "старой границы" — до границы с Белоруссией и даже, возможно, с небольшим заходом на ее территорию. Следует в ближайшем будущем ожидать очередные вторжения по типу Грайворон-Шебекино на территорию РФ в Курской и Брянской областях", — прогнозирует Гиркин для своих российских читателей.



К осени, считает Гиркин, Россия, чтобы пополнить личный состав вооруженных сил, будет вынуждена объявить мобилизацию. Это, согласно ожиданиям "патриотического" антагониста Кремля, будет сделано либо в форме открытого объявления всеобщей мобилизации, либо продолжения практики частичной мобилизации. Сам Стрелков-Гиркин склоняется к мысли, что кремлевскими управленцами будет избран второй путь, чтобы снизить социального напряжение.

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