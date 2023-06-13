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Резников шокировал первой реакцией Запада на просьбы Украины об оружии

Министр рассказал, что Запад был уверен - победа Украины невозможна

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В начале полномасштабной войны западные партнеры не верили в способность Украины противостоять российской армии и уж тем более не верили в победу нашей страны. Именно поэтому на просьбы об оружии отвечали рекомендациями "рыть окопы". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Foreign Affairs" рассказал министр обороны Алексей Резников. 

Резников шокировал первой реакцией Запада на просьбы Украины об оружии

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Мы спросили: Stinger (Ред. – американский переносной зенитно-ракетный комплекс) можно? Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, пока все не закончится". Люди думали, что наша победа невозможна", – заявил Резников.


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По его словам, ситуация изменилась, когда США, европейские страны и другие государства-партнеры увидели, что украинские войска выстояли и продолжили борьбу.

Алексей Резников подчеркнул, теперь у Украины есть американские БМП Bradley и Stryker, американские танки Abrams, немецкие Leopard и многие другие передовые образцы современного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали конечную цель контрнаступления, ответив, началось ли оно уже.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraines-winnable-war
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