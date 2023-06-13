В России заявили о намерении создать в Украине "санитарную зону"

В ходе очередного публичного мероприятия, встречи с так называемыми военкорами, Владимир Путин заявил о возможности создания в Украине так называемой "санитарной зоны". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

В своих речах Путин в очередной раз переложил ответственность за начало широкомасштабной войны на Запад и Украину, а также ответил, как, по его мнению, можно решить проблему боевых действий на непосредственной территории РФ, в частности, в Белгородской области. Она, напомним, стала ареной боев между армией РФ и Русским добровольческим корпусом. Разрешение этой проблемы, по мнению Путина, в создании "санитарной зоны" на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Если это будет продолжаться, мы должны будем рассмотреть вопрос, говорю об этом аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-нибудь санитарную зону, на таком отдалении, из которого невозможно было бы доставать нашу территорию, — заявил Путин. — Но это отдельный вопрос, не говорю, что мы завтра приступим к этой работе".

Также диктатор заявил, что в Белгородской области сейчас "никого нет", потому что "там сейчас пограничники, вооруженные силы".

По словам Путина, он ожидал от "противника" таких шагов и к ним стоило "лучше подготовиться", но "проблема будет решена", пообещал он российским военным пропагандистам, так называемым "военкоррам".

Тем временем, СМИ узнали, что предложил Путин Северной Корее в обмен на оружие против Украины.

Российским военным запретили использовать артснаряды.

А также стало известно о самых популярных автобрендах. Самый популярный бренд автомобиля в каждой из европейских стран определил Bulgariaball.