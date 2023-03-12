Российских пехотинцев отправили на штурм с палками вместо оружия (ФОТО)

Военное руководство России отправляет своих пехотинцев на штурм украинских позиций с палками. Соответствующий кадр, сделанный из дрона, показал общественный деятель Сергей Стерненко, опубликовавший в соцсетях соответствующие фото.

Российскую пехоту отправили в штурм с палками (фото из открытых источников)

На опубликованном фото – уже мертвые российские оккупанты. Вместо автоматов в руках захватчики держали палки.

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Известно, что на Бахмутском направлении было зафиксировано много случаев, когда руководство русской армии фактически отправляет своих солдат на верную смерть. Пехоту отправляют по открытой местности без поддержки тяжелой техники. Именно поэтому земля усыпана мертвыми оккупантами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что журналист показал шокирующие кадры "мясного" штурма РФ под Бахмутом. Возле Бахмута земля усыпана трупами русских военных, которых командование отправляет в так называемые "мясные" штурмы. Жуткие кадры поля боя показал журналист Денис Казанский. По его словам, на фото более 60 тел окупантов. Трупы русских солдат обведены белыми линиями.

Также "Комментарии" писали о том, чего добивается враг под Бахмутом . Российские войска на Донбассе уже ведут то же массированное наступление, о котором говорили ранее многие эксперты. Горячее всего под Бахмутом и Угледаром. Как и откуда пытаются атаковать оккупанты. Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире канала "11" заявил, что неправильно говорить, что россияне по всей линии фронта действуют однотипно. На подступах к Бахмуту россияне использовали и используют метод "мясных валов", когда пехота массового штурмует позиции ВСУ. Такая тактика очень понравилась российскому командованию в ПИК "Вагнер". А вот под Угледаром уже оккупанты действуют с применением своих лучших, элитных подразделений, всего спектра бронированной техники.