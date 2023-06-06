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Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов

Оккупанты сосредоточили немалые усилия на попытках полной оккупации Луганщины

сегодня, 11:25
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, пишут "Комментарии".

Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов

Валерий Шершень. Фото из открытых источников

При этом он отметил, что противник продолжает наступать на Авдеевском направлении и ведет активную оборону на Запорожье по двум направлениям: таких как Новопавловский и Ореховский.


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"После ситуации №1 в Бахмуте и вокруг него Марьинка остается горячей и пульсирующей точкой №2. Также еще раз подтверждается, что агрессор сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской области", — подчеркнул он.

Также россияне продолжают подготовку к контрнаступлению ВСУ и готовят оборонные позиции.

"Враг в ожидании нашего наступления основные усилия направляет в поддержку своих подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование своих рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывное заграждение", — добавил Шершень.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, "Комментарии" писали, — В чем заключается новая тактика российского воздушного обстрела – на что надеется РФ "Шахедов" заметно прибавилось, потому что до мая атаки этими дронами не были такими массовыми. Теперь они стали массовыми.

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