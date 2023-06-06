Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, пишут "Комментарии".
Валерий Шершень. Фото из открытых источников
При этом он отметил, что противник продолжает наступать на Авдеевском направлении и ведет активную оборону на Запорожье по двум направлениям: таких как Новопавловский и Ореховский.
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Также россияне продолжают подготовку к контрнаступлению ВСУ и готовят оборонные позиции.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, "Комментарии" писали, — В чем заключается новая тактика российского воздушного обстрела – на что надеется РФ "Шахедов" заметно прибавилось, потому что до мая атаки этими дронами не были такими массовыми. Теперь они стали массовыми.
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