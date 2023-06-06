Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов

Об этом в Телеэфире заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, пишут "Комментарии".



Валерий Шершень. Фото из открытых источников

При этом он отметил, что противник продолжает наступать на Авдеевском направлении и ведет активную оборону на Запорожье по двум направлениям: таких как Новопавловский и Ореховский.

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"После ситуации №1 в Бахмуте и вокруг него Марьинка остается горячей и пульсирующей точкой №2. Также еще раз подтверждается, что агрессор сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской области", — подчеркнул он.

Также россияне продолжают подготовку к контрнаступлению ВСУ и готовят оборонные позиции.

"Враг в ожидании нашего наступления основные усилия направляет в поддержку своих подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование своих рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывное заграждение", — добавил Шершень.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, "Комментарии" писали, — В чем заключается новая тактика российского воздушного обстрела – на что надеется РФ "Шахедов" заметно прибавилось, потому что до мая атаки этими дронами не были такими массовыми. Теперь они стали массовыми.

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