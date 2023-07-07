Российские войска на передовой быстро деградируют: в ISW назвали причину

Российские войска хорошо укрепили свои позиции, готовясь к контрнаступлению ВСУ, но не смогли собрать необходимое количество резервов. Именно поэтому войска страны-агрессора быстро истощаются, не выдерживая темп войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты проанализировали сообщения российских военкоров, которые жалуются на командование, которое не успевает проводить ротацию войск. Из-за этого боеспособность войск РФ существенно снижается. В частности, попавшие под мобилизацию россияне и которых Москва перебросила в Запорожскую область, находятся на фронте еще с октября 2022 года без какой-либо ротации. Один из российских блогеров прямо признал, что эти люди до сих пор на передовой, потому что их некем заменить. Нет подготовленных и обученных людей, которые бы могли занять их позиции.

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"Отказ от проведения какой-либо ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинских контрнаступлений на юге Украины", – прогнозируют американские аналитики.

Также российские военкоры обвинили российских вертолетчиков в фальсификации боевых действий: ударные вертолеты регулярно наносят удары по уже уничтоженной украинской военной технике. Военкоры полагают, что Минобороны России может использовать эти неоднократные попадания по одной цели, чтобы сообщать о завышенных потерях украинцев и подавать российские оборонительные операции как чрезвычайно эффективные.



Отметим, также в Институте изучения войны назвали направления, где ВСУ больше всего развивают успех, продавливая оборону врага.

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