logo

BTC/USD

30035.58

ETH/USD

1858.01

LTC/USD

96.22

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские войска на передовой быстро деградируют: в ISW назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские войска на передовой быстро деградируют: в ISW назвали причину

Российская армия снова испытывает дефицит солдат, как это уже было накануне харьковской и херсонской операций

сегодня, 09:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска хорошо укрепили свои позиции, готовясь к контрнаступлению ВСУ, но не смогли собрать необходимое количество резервов. Именно поэтому войска страны-агрессора быстро истощаются, не выдерживая темп войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска на передовой быстро деградируют: в ISW назвали причину

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты проанализировали сообщения российских военкоров, которые жалуются на командование, которое не успевает проводить ротацию войск. Из-за этого боеспособность войск РФ существенно снижается. В частности, попавшие под мобилизацию россияне и которых Москва перебросила в Запорожскую область, находятся на фронте еще с октября 2022 года без какой-либо ротации. Один из российских блогеров прямо признал, что эти люди до сих пор на передовой, потому что их некем заменить. Нет подготовленных и обученных людей, которые бы могли занять их позиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Отказ от проведения какой-либо ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинских контрнаступлений на юге Украины", – прогнозируют американские аналитики.

Также российские военкоры обвинили российских вертолетчиков в фальсификации боевых действий: ударные вертолеты регулярно наносят удары по уже уничтоженной украинской военной технике. Военкоры полагают, что Минобороны России может использовать эти неоднократные попадания по одной цели, чтобы сообщать о завышенных потерях украинцев и подавать российские оборонительные операции как чрезвычайно эффективные.

Отметим, также в Институте изучения войны назвали направления, где ВСУ больше всего развивают успех, продавливая оборону врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!