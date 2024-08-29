Российские военнопленные обиделись на Путина: обратились к диктатору с призывом

Несколько сотен военнопленных ВС РФ, находящихся в одном из многочисленных лагерей в Украине, записали видеообращение. Они жалуются, что Россия не хочет их обменивать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает проект "Хочу жить" в Telegram.

Военнопленные россияне. Фото: из открытых источников

В частности, на видео, которое длится 8 минут, показано более сотни российских пленных. Они заявляют о том, что российские власти отказываются их обменивать и просто забыли о них.

Один из военных рассказал, что его зовут Сергей, он родом из Донецка, а в плену находится уже 28 месяцев. Он жалуется на то, что Россия обменяла кадыровцев, а о своих гражданах забыла.

На видео показаны и другие военные, все они второсортные военнопленные для российских властей: раненые, больные, старики, мобилизованные, обычная пехота, выжившая в аду.

Читайте также на портале "Комментарии" — более ста солдат-срочников, недавно вернувшихся в РФ в рамках обмена военнопленными, могут снова отправить на войну против Украины. Об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Также издание "Комментарии" сообщало — "Имею сдержанный оптимизм": омбудсмен рассказал о перспективах обмена пленными.

Ранее "Комментарии" информировали – состоялся масштабный обмен военнопленными. На Родину вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Рашисты взамен получили 115 своих орков, взятых в плен на Курщине. Об этом в сети сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



