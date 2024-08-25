"Имею сдержанный оптимизм": омбудсмен рассказал о перспективах обмена пленными

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина делает все возможное, чтобы обмены пленными происходили еженедельно.

Украина ведет переговоры об обмене пленными. Фото из открытых источников

"С начала Курской операции появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма. На сегодняшний день могу сказать о том канале, который у меня есть. Это канал общения между мной и Москальковой (омбудсменом РФ – ред.). Он стал более периодическим и более системным. Мы стали больше информации получать от российской стороны. Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? Не знаю по состоянию на сегодня. Но украинская сторона делает все для того, чтобы каждую неделю происходили обмены", — рассказал Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, один из ключевых факторов, прямо влияющий на обмены, – это количество российских военнопленных, которое есть у Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, в Курской области ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского цель наступления ВСУ в Курской области состоит в пополнении обменного фонда, нанесении превентивного удара, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".