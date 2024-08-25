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"Имею сдержанный оптимизм": омбудсмен рассказал о перспективах обмена пленными

Омбудсмен выразил надежду, что обмены будут проходить гораздо чаще

сегодня, 00:16
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Марьян Ощановский

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина делает все возможное, чтобы обмены пленными происходили еженедельно.

"Имею сдержанный оптимизм": омбудсмен рассказал о перспективах обмена пленными

Украина ведет переговоры об обмене пленными. Фото из открытых источников

"С начала Курской операции появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма. На сегодняшний день могу сказать о том канале, который у меня есть. Это канал общения между мной и Москальковой (омбудсменом РФ – ред.). Он стал более периодическим и более системным. Мы стали больше информации получать от российской стороны. Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? Не знаю по состоянию на сегодня. Но украинская сторона делает все для того, чтобы каждую неделю происходили обмены", — рассказал Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, один из ключевых факторов, прямо влияющий на обмены, – это количество российских военнопленных, которое есть у Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, в Курской области ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского цель наступления ВСУ в Курской области состоит в пополнении обменного фонда, нанесении превентивного удара, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P_1EjOOHxJI
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