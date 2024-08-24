Украина и Россия провели масштабный обмен: Reuters узнало детали

На Родину вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Рашисты взамен получили 115 своих орков, взятых в плен на Курщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

Ранее об обмене сообщало "Reuters". В материале говорилось, что Украина и Россия готовятся обменять 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Информацию об обмене сообщил изданию официальный представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечалось, что это первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных в Курской области 6 августа.

Стоит напомнить, украинские войска во время боев в Курской области активно берут в плен российских оккупантов для пополнения обменного фонда. Среди тех, кто уже оказался в украинском плену очень много российских срочников.

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Также издание "Комментарии" сообщало — омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил сомнения в возможности обмена пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время, несмотря на активную операцию ВСУ в Курской области России. Об этом он заявил во время эфира на "Радио Свобода".

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", — заявил омбудсмен.

Омбудсмен считает, что операция ВСУ в Курской области улучшает шансы возвращения украинцев из России и временно оккупированных территорий Украины. Он выразил надежду, что эта ситуация позволит наконец договориться с Россией о принципах проведения обменов и возвращения гражданских граждан.







