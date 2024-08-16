Омбудсмен Лубинец рассказал, когда между Украиной и РФ пройдет обмен в формате «всех на всех»

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Ткачик Олеся
Омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил сомнения в возможности обмена пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время, несмотря на активную операцию ВСУ в Курской области России. Об этом он заявил во время эфира на "Радио Свобода".
Дмитрий Лубинец
Омбудсмен считает, что операция ВСУ в Курской области улучшает шансы возвращения украинцев из России и временно оккупированных территорий Украины. Он выразил надежду, что эта ситуация позволит наконец договориться с Россией о принципах проведения обменов и возвращения гражданских граждан.
Лубинец также не стал разглашать, передала ли Россия списки лиц, которых планирует вернуть в рамках обмена, ссылаясь на чувствительность информации. В то же время, он добавил, что понимает потребность общества быть проинформированным о ходе переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия обратилась в Украину с запросом по обмену пленными. При этом ранее эксперты отмечали, что ВСУ захватили в Курской области "жирные фигуры", которые Россия точно захочет обменять.
Кроме того, как рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у военных, работающих на Курщине, уже заканчивается синий армо-скотч. Таким образом, он намекнул на то, что в плену в ВСУ находится очень много российских военных. При этом эксперт отметил, что речь идет не о сотнях пленных, а о тысячах. Большинство из них – русские срочники.
При этом президент Владимир Зеленский сообщил , что ему уже представили стратегию по проведению обмена пленными.
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