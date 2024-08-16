Омбудсмен Лубинец рассказал, когда между Украиной и РФ пройдет обмен в формате «всех на всех»

Омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил сомнения в возможности обмена пленными в формате "всех на всех" в ближайшее время, несмотря на активную операцию ВСУ в Курской области России. Об этом он заявил во время эфира на "Радио Свобода".

Дмитрий Лубинец

"Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме", — заявил омбудсмен.

Омбудсмен считает, что операция ВСУ в Курской области улучшает шансы возвращения украинцев из России и временно оккупированных территорий Украины. Он выразил надежду, что эта ситуация позволит наконец договориться с Россией о принципах проведения обменов и возвращения гражданских граждан.

Лубинец также не стал разглашать, передала ли Россия списки лиц, которых планирует вернуть в рамках обмена, ссылаясь на чувствительность информации. В то же время, он добавил, что понимает потребность общества быть проинформированным о ходе переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия обратилась в Украину с запросом по обмену пленными. При этом ранее эксперты отмечали, что ВСУ захватили в Курской области "жирные фигуры", которые Россия точно захочет обменять.

Кроме того, как рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у военных, работающих на Курщине, уже заканчивается синий армо-скотч. Таким образом, он намекнул на то, что в плену в ВСУ находится очень много российских военных. При этом эксперт отметил, что речь идет не о сотнях пленных, а о тысячах. Большинство из них – русские срочники.

При этом президент Владимир Зеленский сообщил , что ему уже представили стратегию по проведению обмена пленными.





