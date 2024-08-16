Работа уже идет: кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь

При Координационном штабе будет создают Общественную раду, особое внимание во время переговоров будет предоставляться, в частности, женщинам, тяжелобольным и тяжелораненым. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных: Украина в первую очередь требует возвращения тяжелобольных и тяжелораненых, а также женщин. Преимущество будет предоставляться тем, кто дольше всего находится в плену.

"Мы будем также прилагать максимум усилий для возвращения гражданских пленников. В частности, тех, кто находится в неволе с 2014 года. Особое внимание – защитникам Мариуполя и, в частности, тем, кто защищал "Азовсталь". Также не будем забывать о крымских татарах", – заявил главный украинский разведчик.

Напомним, 15 августа глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занимается подготовкой обменов войдут представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки и омбудсмена.

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