Буданов озвучил подсчеты россиян: на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса

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Кравцев Сергей
Перед тем, как сделать ставку на войну на истощение в Кремле провели подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. В итоге пришли к выводу, что минимум до 2033 года. Как передает портал "Комментарии", об этом на закрытой встрече в Киевской школе экономики рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, пишет "Forbes".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Глава военной разведки признал, что вопрос мобилизации в Украине непростой, и некоторые люди "немного напуганы", ведь "им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор".
Буданов считает ошибочным представление о том, что Украина уже исчерпала человеческие ресурсы для мобилизации.
Вместе с тем Кирилл Буданов подчеркнул, что это именно российские расчеты, тогда как Украина ценит жизнь своих граждан.
Отметим, в ходе этой же встречи Кирилл Буданов заявил, что в случае затяжной войны летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой. Придется либо останавливать войну, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию. Ведь, сколько бы российские пропагандисты не рассказывали об огромных очередях из добровольцев, на самом деле с мобилизацией в РФ последнее время не все так хорошо.
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