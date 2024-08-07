Буданов озвучил подсчеты россиян: на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса

Перед тем, как сделать ставку на войну на истощение в Кремле провели подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. В итоге пришли к выводу, что минимум до 2033 года. Как передает портал "Комментарии", об этом на закрытой встрече в Киевской школе экономики рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, пишет "Forbes".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Глава военной разведки признал, что вопрос мобилизации в Украине непростой, и некоторые люди "немного напуганы", ведь "им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор".

Буданов считает ошибочным представление о том, что Украина уже исчерпала человеческие ресурсы для мобилизации.

"Российская Федерация проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года. Если снизим порог до 16 лет (такой вариант РФ также рассматривала), тогда до 2044-го", — рассказал глава ГУР.

Вместе с тем Кирилл Буданов подчеркнул, что это именно российские расчеты, тогда как Украина ценит жизнь своих граждан.

"Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике — ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия — собственные, и враг это тоже четко понимает", — говорит командующий ГУР.

Отметим, в ходе этой же встречи Кирилл Буданов заявил, что в случае затяжной войны летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой. Придется либо останавливать войну, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию. Ведь, сколько бы российские пропагандисты не рассказывали об огромных очередях из добровольцев, на самом деле с мобилизацией в РФ последнее время не все так хорошо.



