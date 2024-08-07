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Кравцев Сергей
В случае затяжной войны летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой. Придется либо "останавливать все это", либо объявлять повторную масштабную мобилизацию. Ведь, сколько бы российские пропагандисты не рассказывали об огромных очередях из добровольцев, на самом деле с мобилизацией в РФ последнее время не все так хорошо. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава ГУР Минобороны РФ Кирилл Буданов, пишет "Forbes".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов отметил, что мобилизацией в России не все так просто – проблемы с человеческим ресурсом начались около трех месяцев назад, хотя этот момент не всем известен.
Глава ГУР напомнил, что до этого в России с мобилизацией не было никаких проблем — в начале полномасштабной войны враг объявил частичную мобилизацию.
Ответ, по мнению Буданова, очевиден – поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия РФ впервые столкнулась с кадровым недобором. У России есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора, резюмировал глава ГУР.
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Ігор
сегодня, 12:49
Супер! Наша корумпована верхівка настільки комфортно почувається, що, "якихось" 3 роки це не затяжна війна. Втрачені 20% України, ще 10% в руїнах. Половина населення виїхали, розділені сім'ї, пів мільйона вояків і 2 сотні цивільних жертв. Корумпована юдейська влада не просто зупинила розвиток, а повернула в бандерівське темне нацистське минуле. Вони просто ізгаляються як можуть над суспільством терпіл.