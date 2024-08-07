Буданов назвал два варианта в войне: украинцам нужно выбрать

Спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, начнется через полтора – максимум два месяца. Потом украинцам нужно будет выбирать один из вариантов – сидеть и ждать или действовать на опережение. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в ходе общения с выпускниками Киевской школы экономики озвучил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет "Forbes Ukraine".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", – отметил главный украинский разведчик.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает".

Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", — предупредил Буданов.

Руководитель украинской разведки считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны. Или украинцы и дальше будут находиться в ожидании, что в итоге закончится тем, что через четыре-пять месяцев российское наступление вновь повторится. Или же Киев будет действовать на опережение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сказанное в интервью не всегда накладывается на то, что происходит в данное время. Ведь в большинстве случаев интервью записывается в одно время, а публикуется в другое. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Так представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах подачи информации.



