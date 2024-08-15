В Украине рассказали, почему Россия внезапно заговорила об обмене военнопленными

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Кравцев Сергей
Ситуация в Курской области РФ, где продвигаются украинские военные, заставила российскую сторону проявлять инициативу в вопросе обмена военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников
Он добавил, что российских военнопленных, которые нуждаются в медицинской помощи, доставляют в специальные места, где ее оказывают. Затем они транспортируются в военные лагеря, которые создала Украина во исполнение Женевской конвенции.
Омбудсман отметил, что "был инициативный разговор со стороны российского контрвизави" по обмену пленными.
Он ожидает, что ситуация в Курской области, возможно, все же изменит позицию РФ, которая постоянно находит новые аргументы, чтобы не проводить обмены военнопленными.
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