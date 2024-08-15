В Украине рассказали, почему Россия внезапно заговорила об обмене военнопленными

Ситуация в Курской области РФ, где продвигаются украинские военные, заставила российскую сторону проявлять инициативу в вопросе обмена военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

"Относительно ситуации с российскими военнопленными, я не могу раскрывать детали. Но все видели эти видео, когда российские военные сдаются в плен. Опять же, представители Вооруженных сил Украины на основании Женевской конвенции берут в плен, обеспечивают права российских военнопленных. Никто их не подвергает пыткам, никто не расстреливает, в отличие от российских вооруженных сил", – высказался Лубинец.

Он добавил, что российских военнопленных, которые нуждаются в медицинской помощи, доставляют в специальные места, где ее оказывают. Затем они транспортируются в военные лагеря, которые создала Украина во исполнение Женевской конвенции.

Омбудсман отметил, что "был инициативный разговор со стороны российского контрвизави" по обмену пленными.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что якобы россияне приняли решение приостановить какие-то обмены. У нас в настоящее время обмен информацией происходит. Я так же информирую и МККК, и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", – подчеркнул Лубинец.

Он ожидает, что ситуация в Курской области, возможно, все же изменит позицию РФ, которая постоянно находит новые аргументы, чтобы не проводить обмены военнопленными.

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