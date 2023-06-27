Российские ракеты убили еще троих украинцев, в том числе 15-летнего ребенка

В этот вечер россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака и ГСЧС.

Краматорск. Фото ГСЧС

По информации Андрея Ермака, первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание – с. Беленькое.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, по состоянию на 22:00, спасатели ликвидировали пожар в здании разрушенного заведения питания на площади 30 кв.м. Из-под завалов деблокированы тела 3-х погибших, в том числе ребенка 2008 года рождения. Пострадали 26 человек, в том числе ребенок 2022 года рождения. Спасен один человек. Производится разбор плит перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших.

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