Российские пропагандисты сообщают, что кадыровцев перебросили на "самое важное" направление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
"Кадыровцев" из спецназа "Ахмат" перебросили на Харьковское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, сообщают российские пропагандистские СМИ.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По словам боевика, этот участок фронта сейчас считается "самым важным" для оккупантов.
По его словам, "кадыровцы" якобы уже "адаптировались на новых позициях и на отдельных участках пошли даже в штурм".
Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и уже проводят контрнаступательные операции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба, цитируя заявление представителя Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковника Игоря Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".
Полковник подтвердил, что обстановка действительно очень сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской и Донецкой областях.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Буданова раскрыли планы РФ по Харьковщине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Гарик
сегодня, 09:48
в прицеле национальность не видно..фиолетово..