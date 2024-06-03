Российские пропагандисты сообщают, что кадыровцев перебросили на "самое важное" направление

"Кадыровцев" из спецназа "Ахмат" перебросили на Харьковское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам боевика, этот участок фронта сейчас считается "самым важным" для оккупантов.

"Спецназ "Ахмат" — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне... Очень даже приятно то, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является самым важным", — сказал Алаудинов.

По его словам, "кадыровцы" якобы уже "адаптировались на новых позициях и на отдельных участках пошли даже в штурм".

"Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы противник там не вел диверсионно-террористическую работу", — заявил Алаудинов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и уже проводят контрнаступательные операции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба, цитируя заявление представителя Главного оперативного управления ГШ ВСУ полковника Игоря Прохоренко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

Полковник подтвердил, что обстановка действительно очень сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской и Донецкой областях.

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