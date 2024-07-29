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Российские приманки: армия Путина начала использовать новую тактику на войне

Армия РФ производит два новых типа беспилотников, которыми выявляет позиции ПВО на территории Украины.

сегодня, 11:11
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Slava Kot

Россия начала использовать дешевые дроны, изготовленные из фанеры и пенопласта, чтобы выявить позиции украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказал спикер украинской военной разведки Андрей Черняк в комментарии Reuters.

Российские приманки: армия Путина начала использовать новую тактику на войне

Российские дроны. Фото из открытых источников

Андрей Черняк заявил, что Россия на протяжении последних 2-3 недель совершила по меньшей мере пять атак, использовав новую тактику на войне. Российские войска используют два новейших типа беспилотников, сделанные из фанеры и пенопласта.

По словам представителя украинской разведки, один тип беспилотника несет камеру и SIM-карту украинского мобильного телефона, с помощью которой присылает изображение российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить картину, где расположены все наши ПВО", — сказал Андрей Черняк.

Другой тип дешевых беспилотников, которые начали использовать россияне, напоминают макеты иранских ударных дронов Shahed, однако они не имеют взрывного заряда. По словам Черняка, из-за сходства дрона его все равно нужно сбить, что также покажет расположение украинских систем ПВО.

Черняк объясняет, что такие дроны стоят около 10 тыс. долларов, что меньше стоимости иранских дронов. Кроме того, ракеты, которые их сбивают гораздо дороже дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда украинский дрон атаковал деревянной палкой российский беспилотник.

Также "Комментарии" писали о попытке российского оккупанта спрятаться от украинского дрона в куче противотанковых мин.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-deploys-cheap-drones-locate-ukraines-air-defences-2024-07-26/
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Обсуждения

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небайдужий

сегодня, 10:40

про кацапські нововведення пишете, а що пропонує ЗСУ щоб нейтралізувати ці нововведення. Також про втрати кацапів дуже багато мови, а у ЗСУ втрат немає? Секрет, військова таємниця!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Значить кепські справи, ................


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