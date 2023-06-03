Российские партизаны впервые на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм Bild.



Танки в Белгородской области. Фото телеграмма Bild.

Вылазки бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР) на территорию РФ уже продолжаются не несколько часов, а несколько дней. По словам немецкого журналиста Юлиана Репке, наиболее интенсивными являются действия российских партизан, возле приграничного города Шебекино.

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"По обе стороны применяется тяжелое вооружение, артиллерия, а также впервые – танки. Вооруженные силы России в ответ применяют реактивные системы залпового огня и даже термобарическое оружие", — заметил журналист.

Также он добавил, что от интенсивных боевых действий действительно страдают местные. Поэтому большинство из них наспех эвакуировались. Как сообщили бойцы "Русского добровольческого корпуса", к ним поступает немало обращений – жители РФ просят помочь им покинуть Белгородскую область. Именно поэтому мирным россиянам предложили гуманитарный коридор в Украине.

Как писали "Комментарии", – как российские партизаны могут повлиять на историю созидания РФ . Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР) несут реальную угрозу путинскому режиму. У российских партизан есть определенный потенциал, необходимо проявить еще и политическую активность. Он отмечает, что их деятельность в Белгороде заслуживает уважения, в то же время на Брянщине был совсем удачный дебют.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Легион "Свобода России" заинтриговал: все самое интересное – еще впереди. В Легионе "Свобода России" заявили, что есть задача отвлекать российскую армию по другим направлениям, есть задача набираться боевого опыта.

Напомним, "Комментарии" писали, - Станет ли Путин в защиту Белгородщины.