Российские оккупанты заявили, что захватили Селидово: так ли это

Российские захватчики заявили, что взяли под контроль Селидово. Впрочем, как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, эта информация не соответствует действительности.

Селидово

"Это не соответствует реальности", — сказал эксперт.

Впрочем, Коваленко признал, что у россиян все же есть продвижение в городе.

Они продвигаются в южной и северной частях города, используя частный сектор для проникновения в центральные районы. Бои продолжаются на улицах, где украинские защитники сопротивляются, несмотря на преимущество врага в численности", — сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Кроме того, по его информации, россияне также активизируются в Купянском районе. Коваленко отметил, что оккупанты пытаются окружить город по трем направлениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, на некоторых домах русские захватчики начали вывешивать свои знамена.

Также "Комментарии" рассказывали , что по данным военных экспертов, ситуация в районе Селидового не менее сложна, чем в районе Торецкая. В частности, там враг продолжает использовать свою тактику фланговых ударов. Она сказывается. Начиная от операции в районе Попасной враг сплошь и рядом использует эту тактику для того, чтобы брать под контроль наши населенные пункты. Потому что когда становится вопрос: что важнее, жизнь наших воинов, которые в результате этих фланговых ударов могут оказаться в полном окружении, или квадратный километр украинской земли — ответ на этот вопрос абсолютно очевиден.

Кроме того, военкор Мирошников сообщил , что по состоянию на данный момент ситуация в Селидово действительно критическая.



