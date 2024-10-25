Российские оккупанты заявили, что захватили Селидово: так ли это

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Ткачик Олеся
Российские захватчики заявили, что взяли под контроль Селидово. Впрочем, как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, эта информация не соответствует действительности.
Селидово
Впрочем, Коваленко признал, что у россиян все же есть продвижение в городе.
Кроме того, по его информации, россияне также активизируются в Купянском районе. Коваленко отметил, что оккупанты пытаются окружить город по трем направлениям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, на некоторых домах русские захватчики начали вывешивать свои знамена.
Также "Комментарии" рассказывали , что по данным военных экспертов, ситуация в районе Селидового не менее сложна, чем в районе Торецкая. В частности, там враг продолжает использовать свою тактику фланговых ударов. Она сказывается. Начиная от операции в районе Попасной враг сплошь и рядом использует эту тактику для того, чтобы брать под контроль наши населенные пункты. Потому что когда становится вопрос: что важнее, жизнь наших воинов, которые в результате этих фланговых ударов могут оказаться в полном окружении, или квадратный километр украинской земли — ответ на этот вопрос абсолютно очевиден.
Кроме того, военкор Мирошников сообщил , что по состоянию на данный момент ситуация в Селидово действительно критическая.
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