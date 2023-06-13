Российские оккупанты устроили бунт: убили своих инструкторов

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Slava Kot
Российские военные. Фото из открытых источников
Российские заключенные, мобилизованные для участия в войне на территории Украины, дезертировали в неизвестном направлении и убили нескольких российских военных инструкторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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По сообщениям партизанского движения "Атеш" группа мобилизованных россиян, в которую входили заключенные, дезертировала на Лиманском направлении. Во время побега мобилизованные заключенные похитили грузовик и убили трех инструкторов, находившихся на контрактной службе в российской армии. Пока известно, что оккупационные войска РФ ищут своих "бунтовщиков".
Партизанское движение "Атеш" считает, это вполне нормальным явлением в российских силах, которые в свои ряды привлекают людей из тюрем.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно сколько процентов БМП Bradley потеряла Украина во время активных действий на востоке. Кроме того, Германия отреагировала на информацию об уничтоженных танках Leopard 2.
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