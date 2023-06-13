Российские оккупанты устроили бунт: убили своих инструкторов

Российские военные. Фото из открытых источников

Российские заключенные, мобилизованные для участия в войне на территории Украины, дезертировали в неизвестном направлении и убили нескольких российских военных инструкторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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По сообщениям партизанского движения "Атеш" группа мобилизованных россиян, в которую входили заключенные, дезертировала на Лиманском направлении. Во время побега мобилизованные заключенные похитили грузовик и убили трех инструкторов, находившихся на контрактной службе в российской армии. Пока известно, что оккупационные войска РФ ищут своих "бунтовщиков".

Партизанское движение "Атеш" считает, это вполне нормальным явлением в российских силах, которые в свои ряды привлекают людей из тюрем.

"Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага", — сообщают в Центре национального сопротивления.

Центр национального сопротивления предупредил жителей временно оккупированных территорий о возможных провокациях со стороны оккупационной удачи. Новые активные действия оккупантов могут быть связаны с празднованием Дня России. Таким образом, Россия хочет привлечь многих людей к праздничным мероприятиям, а затем совершить провокации и обвинить в такой деятельности Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно сколько процентов БМП Bradley потеряла Украина во время активных действий на востоке. Кроме того, Германия отреагировала на информацию об уничтоженных танках Leopard 2.